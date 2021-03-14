Депутат Верховной рады будет представлять Украину на Олимпийских играх

Киев, 14 марта. Киев направит на Олимпийские игры в Токио депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Жана Беленюка, заявил президент Федерации греко-римской борьбы Украины Олег Сазонов.

Беленюк в 2019 году получил лицензию на участие в международном спортивном состязании в весовой категории до 87 килограммов. По словам Сазонова, парламентарий сейчас является номером один в украинской сборной.

«На сегодняшний день на Олимпиаду едет Беленюк», — сказал Сазонов журналистам.

Жан Беленюк является серебряным призером летних Олимпийских игр 2016 года по греко-римской борьбе в категории до 85 килограммов.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ранее предложил использовать боевой крик «Ура!» вместо гимна России на Олимпийских играх.