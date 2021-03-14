Президент Египта и премьер Ливии обсудили двусторонние отношения

Триполи, 14 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Ливийский политик сообщил о беседе в личном Twitter-аккаунте. По его словам, инициатором звонка стал представитель Каира, который позитивно оценил способности главы временного кабмина для установления перемирия в государстве.
«Мне позвонил президент Египта и поздравил правительство с получением вотума доверия Палаты представителей», — написал Дабиба.
استقبلتُ مكالمة هاتفية من الرئيس المصري ???????? "عبدالفتاح السيسي" للتهنئة بنيل الحكومة الثقة من مجلس النواب.— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 14, 2021
متفائلون بمستقبل أفضل وعلاقات قوية كما يجب أن تكون بين البلدين الشقيقين pic.twitter.com/8Ugrcbugqz
Премьер-министр сказал, что в ходе беседы они обсудили двустороннее сотрудничество и развитие дальнейшего партнерства.
«Мы с оптимизмом смотрим на лучшее будущее и прочные отношения между двумя странами», — подчеркнул политик.
В рамках диалога Ас-Сиси заявил, что он полностью поддерживает переходное правительство. По его словам, государство готово оказывать помощь проектам по достижению стабильности в Ливии. В свою очередь Дабиба оценил вклад Каира в разрешение кризиса в североафриканской державе.
Президент Египта также провел телефонный разговор с главой Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи. Представитель Триполи подчеркнул, что страны готовы укреплять братские отношения для роста и прогресса двух народов.
Ливийский парламент одобрил состав нового правительства в рамках заседаний в Сирте, которые проходили с 8 по 10 марта. За предоставление вотума доверия проголосовали 132 депутата.