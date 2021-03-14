Президент Египта и премьер Ливии обсудили двусторонние отношения

Триполи, 14 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Ливийский политик сообщил о беседе в личном Twitter-аккаунте. По его словам, инициатором звонка стал представитель Каира, который позитивно оценил способности главы временного кабмина для установления перемирия в государстве.

«Мне позвонил президент Египта и поздравил правительство с получением вотума доверия Палаты представителей», — написал Дабиба.

استقبلتُ مكالمة هاتفية من الرئيس المصري ???????? "عبدالفتاح السيسي" للتهنئة بنيل الحكومة الثقة من مجلس النواب.

متفائلون بمستقبل أفضل وعلاقات قوية كما يجب أن تكون بين البلدين الشقيقين pic.twitter.com/8Ugrcbugqz — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 14, 2021

Премьер-министр сказал, что в ходе беседы они обсудили двустороннее сотрудничество и развитие дальнейшего партнерства.

«Мы с оптимизмом смотрим на лучшее будущее и прочные отношения между двумя странами», — подчеркнул политик.

В рамках диалога Ас-Сиси заявил, что он полностью поддерживает переходное правительство. По его словам, государство готово оказывать помощь проектам по достижению стабильности в Ливии. В свою очередь Дабиба оценил вклад Каира в разрешение кризиса в североафриканской державе.

Президент Египта также провел телефонный разговор с главой Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи. Представитель Триполи подчеркнул, что страны готовы укреплять братские отношения для роста и прогресса двух народов.

Ливийский парламент одобрил состав нового правительства в рамках заседаний в Сирте, которые проходили с 8 по 10 марта. За предоставление вотума доверия проголосовали 132 депутата.