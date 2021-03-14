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Ливия

Президент Египта и премьер Ливии обсудили двусторонние отношения

Президент Египта и премьер Ливии обсудили двусторонние отношения

Триполи, 14 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Ливийский политик сообщил о беседе в личном Twitter-аккаунте. По его словам, инициатором звонка стал представитель Каира, который позитивно оценил способности главы временного кабмина для установления перемирия в государстве.

«Мне позвонил президент Египта и поздравил правительство с получением вотума доверия Палаты представителей», — написал Дабиба.

Премьер-министр сказал, что в ходе беседы они обсудили двустороннее сотрудничество и развитие дальнейшего партнерства.

«Мы с оптимизмом смотрим на лучшее будущее и прочные отношения между двумя странами», — подчеркнул политик.

В рамках диалога Ас-Сиси заявил, что он полностью поддерживает переходное правительство. По его словам, государство готово оказывать помощь проектам по достижению стабильности в Ливии. В свою очередь Дабиба оценил вклад Каира в разрешение кризиса в североафриканской державе.

Президент Египта также провел телефонный разговор с главой Президентского совета Мухаммадом Юнисом аль-Манфи. Представитель Триполи подчеркнул, что страны готовы укреплять братские отношения для роста и прогресса двух народов.

Ливийский парламент одобрил состав нового правительства в рамках заседаний в Сирте, которые проходили с 8 по 10 марта. За предоставление вотума доверия проголосовали 132 депутата.

 

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