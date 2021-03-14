Власти Камчатки и Магадана просят субсидировать затраты на доставку продуктов

Магадан, 14 марта. Выделить из федерального бюджета средства на компенсацию затрат бизнеса просят федеральных чиновников власти Камчатки и Магадана.

Так, предложение о субсидировании трат на доставку продуктов, что позволит снизить их стоимость для потребителей, направили в Минпромторг РФ глава Камчатского края Владимир Солодов и губернатор Магаданской области Сергей Носов, сообщает «Коммерсантъ».

Глава минэкономразвития и торговли Камчатки Юлия Морозова объяснила, что в отдаленные районы регионов молочная продукция, овощи и фрукты доставляются только посредством воздушного транспорта. Минимальная стоимость доставки за один килограмм продукции — 400 рублей. Транспортные расходы составляют порядка 80% от цены товаров. Местные власти не могут компенсировать часть затрат поставщикам и продавцам, так как в бюджетах недостаточно средств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил Минтрансу, Минфину и Минпромторгу до 15 апреля рассмотреть предложения о дополнительном субсидировании межрегиональных перевозок. Целью данного поручения является снижение стоимости транспортных услуг для россиян.