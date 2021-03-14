В Сети высмеяли пропаганду Польши об «исторической» посадке B-1 ВВС США

Варшава, 14 марта. Американцы являются союзниками Польши лишь тогда, когда им самим это нужно, уверены польские граждане.

Историческая посадка стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США наделала много шума в польских СМИ, которые ринулись освещать это событие. В частности, издание Wirtualna Polska пишет, что приземление американского самолета на 33-й авиабазе транспортной авиации Польши для дозаправки стало историческим моментом для страны, хотя и весьма недолгим по времени, так как Lancer покинул польские территории сразу после окончания процедуры. Кроме того, этот случай был первым, когда в Европе подобный самолет заправлялся при запущенных силовых установках, отметили журналисты.

«B-1B пробыл в Польше недолго, но это было историческое событие», — пишут авторы Wirtualna Polska.

Пользователи польского сегмента Сети прокомментировали публикацию, продемонстрировав весьма неоднозначную реакцию на это событие. По мнению некоторых граждан страны, американский стратегический бомбардировщик обладает весьма привлекательной наружностью и красивым цветом. Один из читателей выразил надежду на то, что ВВС США никогда не придется применять его в деле. Однако другой поляк подчеркнул, что самолет действительно прекрасен, тем не менее значимость самого события, являющегося рядовым, была сильно преувеличена местными пропагандистами в СМИ.

Далеко не все жители Польши остались довольны посадкой B-1B на аэродроме государства. К примеру, один из комментаторов отметил, что полякам не нужны американские войска на территории страны. По его словам, о соперничестве США и России давно известно, однако именно Польша имеет общие границы с РФ, а не Соединенные Штаты.

«США — наш союзник, но только тогда, когда им это удобно», — уверен читатель.

Польша не располагает мощными вооруженными силами, напомнил пользователь. Комментатор считает, что в случае войны с Россией западные партнеры не окажут никакой помощи Варшаве.

Ранее политолог Ростислав Ищенко посоветовал полякам вспомнить уроки истории перед тем, как планировать формирование альянсов против России.