Берлин, 14 марта. Германия проводит местные выборы на двух федеральных землях. Голосовать за членов парламента и кабинета министров могут жители Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.

По мнению экспертов, избирательный процесс станет проверкой политического расклада сил перед выборами в бундестаг, которые пройдут в 2021 году.

Правительство Баден-Вюртемберга состоит из представителей партии «зеленых» и Христианско-демократического союза. Население региона превышает 11 миллионов человек. Большинство в ландтаге Рейнланд-Пфальца имеет коалиция из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), либералов (СвПД) и «зеленых».

Сотрудник немецкой страховой кампании Штефан Хайлеман ранее назвал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» лучшим препаратом из существующих.