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Власти ЦАР раскритиковали резолюцию Совбеза ООН по увеличению числа миротворцев

Власти ЦАР раскритиковали резолюцию Совбеза ООН по увеличению числа миротворцев
Банги, 14 марта. Министерство иностранных дел ЦАР раскритиковало резолюцию Совбеза ООН об увеличении численности контингента миротворческой миссии международной организации в республике (МИНУСКА).

Главная претензия центральноафриканских властей – Совет Безопасности ООН не прислушался к ожиданиям ЦАР от резолюции, которые были выражены в официальном письме. В Банги просили включить в состав миротворческой миссии военнослужащих из Руанды и дать разрешение на улучшение авиационного парка ВС ЦАР при поддержке России.

Последний фактор, как отметили дипломаты, крайне важен для республики. В стране немало мест, куда невозможно добраться автотранспортом. А значит, и невозможно обеспечить защиту гражданского населения.

Власти республики также оказались недовольны тем, что резолюция принималась без участия ЦАР и без учета ее замечаний.

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о продлении мандата миротворческой миссии в ЦАР (МИНУСКА) с увеличением контингента военнослужащих и полицейских. Россия, единственная из членов Совбеза, воздержалась при голосовании. В Москве с разочарованием отметили, что авторы проекта не приняли во внимание руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи.

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