Власти ЦАР раскритиковали резолюцию Совбеза ООН по увеличению числа миротворцев



Банги, 14 марта. Министерство иностранных дел ЦАР раскритиковало резолюцию Совбеза ООН об увеличении численности контингента миротворческой миссии международной организации в республике (МИНУСКА).



Главная претензия центральноафриканских властей – Совет Безопасности ООН не прислушался к ожиданиям ЦАР от резолюции, которые были выражены в официальном письме. В Банги просили включить в состав миротворческой миссии военнослужащих из Руанды и дать разрешение на улучшение авиационного парка ВС ЦАР при поддержке России.



Последний фактор, как отметили дипломаты, крайне важен для республики. В стране немало мест, куда невозможно добраться автотранспортом. А значит, и невозможно обеспечить защиту гражданского населения.



Власти республики также оказались недовольны тем, что резолюция принималась без участия ЦАР и без учета ее замечаний.

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о продлении мандата миротворческой миссии в ЦАР (МИНУСКА) с увеличением контингента военнослужащих и полицейских. Россия, единственная из членов Совбеза, воздержалась при голосовании. В Москве с разочарованием отметили, что авторы проекта не приняли во внимание руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи.