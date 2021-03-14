Автомобилист протаранил компанию людей рядом с кафе в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 14 марта. Трое человек попали под колеса машины после конфликта с ее владельцем. Полиция инициировала проверку.

По предварительным данным, компания приятелей поругалась еще в помещении общественного заведения. Позднее они решили выяснить отношения на свежем воздухе. В какой-то момент один из скандалистов сел за руль своего автомобиля и решил доказать свою точку зрения с помощью насилия.

В результате происшествия один из пострадавших получил травмы, которые привели к его госпитализации. Еще двум местным жителям оказали помощь на месте.

Полицейские Свердловской области уже приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента. Позднее они примут процессуальное решение в отношении злоумышленника.

Правоохранители также выясняют обстоятельства гибели пешехода на юго-востоке Москвы, сообщал ФАН.