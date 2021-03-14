«Нипигаз» прекратил строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге

Санкт-Петербург, 14 марта. Подрядчик «Нипигаз» остановил проекты по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, сообщила пресс-служба компании.

«Нипигаз» с 2019 года выступал генподрядчиком интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги в Ленинградской области. Оператор проекта «РусХимАльянс» в 2020 году заключил с компанией ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод мощностью 45 млрд кубометров в год и объекты общезаводского хозяйства, а также договор на управление проектированием СПГ-завода. Однако 12 марта 2021 года контракт был расторгнут.

Пресс-служба «Нипигаз» объяснила, что заказчик окончательно не определился со схемой финансирования, что не позволило выяснить принадлежность значительного количества оборудования, включая ограничения по его локализации. Между заказчиком и подрядчиком также возникли расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации. При этом «Нипигаз» останется главным проектировщиком газоперерабатывающего завода.

Российские компании активно занимаются развитием СПГ-проектов. Как ранее стало известно, крупнейший производитель СПГ в России «Новатэк» собирается повысить экологичность топлива для увеличения поставок на европейский рынок.