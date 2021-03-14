Арест членов ИГ и подготовка к заседанию СВК «5+5» — что произошло в Ливии 14 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 14 марта 2021 года.

Ограбление в Триполи

Двое мужчин ограбили жителя Триполи в районе Аль-Кахили. Во время нападения они принудили пострадавшего раздеться и сфотографировали его с целью дальнейшего шантажа.

Злоумышленники пригрозили ливийцу выложить снимки в Сеть, если он не отдаст им машину и выкуп в семь тысяч динаров (114 тыс. рублей. — Прим. ФАН).

Управление безопасности Триполи подтвердило факт ограбления и шантажа местного жителя и направило оперативную группу для задержания преступников. Во время допроса они сознались в содеянном.

طريقة سرقة جديدة.. لصوص يسطون على منزل مواطن لتصويره «عاريا» بطرابلس #الساعة24https://t.co/QJycc5IWw2 — الساعة 24 (@alsaaa24) March 14, 2021

Операция ЛНА в Убари

Ряд новостных источников сообщил о бомбардировке города Убари на юго-западе Ливии. Местный чиновник заявил, что неустановленные беспилотные летательные аппараты напали на столицу муниципалитета Вади-эль-Хаят.

Информатор издания Alsaaa24 рассказал, что авиаудары нанесло Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM). Два года назад их беспилотники бомбили ливийский город, прикрываясь контртеррористической операцией. В Сети уже появились первые фотографии с места событий.

Спустя несколько часов источник из полицейских структур опроверг авиаудар по Убари. По его словам, сведения об атаке с воздуха в районе Аш-Шариб беспилотником AFRICOM не соответствуют действительности, а распространяемые в этой связи фото на самом деле демонстрируют итоги работы сил спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА) по задержанию террористов.

116-я бригада Главного командования ЛНА провела успешную операцию. Спецназ штурмом взял укрытие ИГ1 (запрещено в РФ) в Убари.

В результате оперативных действий по меньшей мере 5 человек взяты под арест. При обыске здания обнаружен склад оружия и боеприпасов. Часть из них конфискована, остальное уничтожено взрывом.

عاجل > كتيبة العاصفة والكتيبة 116 التابعتيـن للقيـادة العامـة تقتحمـان وكر لتنظيـم داعش في أوباري وتضبـط رجلين وامـرأة من عناصر التنظيم وتفجران مخزنًا للذخيرة وتصادران كمية كبيرة من الاسلحة مخزنة بالمكان. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/KxGbOBUpwr — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 14, 2021

Позже официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что бойцы подразделения арестовали лидера ячейки ИГ в районе Аш-Шариб в Убари. Задержанного лидера боевиков зовут Мухаммад Милуд Мухаммад Макни, также известного как «Абу Омар».

Политика

Ливийская делегация прибыла в Египет с рабочим визитом. Планируется обсудить и создать механизм электронной связи для упрощения поиска работы для граждан государств.

Речь идет о предоставлении возможности египетским специалистам беспрепятственно приезжать в Триполи для устройства на предприятия по профессии.

Директор управления полиции Тобрука Халид Баста сообщил о завершении подготовки плана мероприятий по обеспечению безопасности для проведения в городе церемонии принесения конституционной присяги членами переходного правительства.

Глава делегации ЛНА Амраджиа Амами рассказал, что 14 марта в Сирте участники Совместного военного комитета «5+5» обсудят ускорение открытия шоссе Тарик ас-Сахили после разминирования и предоставления технических отчетов обеими сторонами. Также военнослужащие изучат итоги рабочего визита международных наблюдателей в Ливию.

عاجل | رئيس وفد حفتر باللجنة العسكرية إمراجع العمامي لفبراير: سنناقش في اجتماع اللجنة اليوم الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد إزالة الألغام وتقديم التقارير الفنية من الطرفين.



العمامي لفبراير: نتائج زيارة عمل المراقبين الدوليين إلى ليبيا من أجندة اجتماع اللجنة في #سرت. #ليبيا pic.twitter.com/YJt86gGP7Q — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 14, 2021

Экономика

Морской порт Бенгази принял три грузовых судна. По словам представителя администрации гавани, два корабля доставили более 300 контейнеров с различными вещами и оборудованием, на третьем перевозился домашний скот: овцы и коровы из Румынии.

ميناء بنغازي: دخول سفينتي بضائع وسفينة مواشي https://t.co/Jj6W7bd0rK — بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) March 14, 2021

Руководитель Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафа Саналла принял участие в 40-м заседании Совета министров Организации африканских нефтедобывающих стран. Собрание проходило под председательством главы Министерства энергетики и шахт Алжира Мухаммада Аркаба.

Во время встречи присутствующие обсудили и одобрили проведение исследования будущего нефтегазовой отрасли на африканском континенте.

Общество

Воздушные силы бригады Тарик ибн Зияд осуществили ряд парадных прыжков с парашютом на одной из главных площадей Сирта.

Жители города стали свидетелями уникального мероприятия одного из самых боеспособных подразделений Ливийской национальной армии. Подробнее о военной структуре можно узнать в репортаже ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.