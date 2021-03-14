Поможет ли новая реформа трудовым мигрантам в Саудовской Аравии

Правительство Саудовской Аравии провело новую реформу, призванную улучшить положение работающих в стране трудовых мигрантов. Теперь иностранные специалисты в стране смогут менять место работы без разрешения от работодателя.

Министерство трудовых ресурсов и социального развития страны анонсировало внесение поправок в трудовое законодательство еще в ноябре 2020 года. Правительство пообещало изменить так называемую «систему кафала», регламентирующую положение приезжих работников.

Expat workers rejoice as Saudi Arabia reforms ‘Kafala’ system#ARYNewshttps://t.co/YbuUovZobM — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) March 14, 2021

Система кафала (Kafala system) — это спонсорская система. Она требует, чтобы все низкоквалифицированные рабочие (в основном из строительного сектора и сферы обслуживания) имели в стране спонсора, в качестве которого чаще выступает их работодатель. Он отвечает за визу и правовой статус своих работников, по сути являясь поручителем.

Данный регулятор был распространен в странах, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), однако в последние годы там прослеживается курс на либерализацию трудового законодательства для мигрантов.

Правозащитные группы в странах региона неоднократно выступали против данной системы. Отмечалось, что она делает работников уязвимыми для злоупотреблений со стороны работодателей. Многие из них отбирают паспорта и не выплачивают зарплаты своим сотрудникам без каких-либо юридических последствий. Более того, некоторые государства сознательно закрывают глаза на подобное положение дел мигрантов ради сохранения числа рабочей силы.

Saudi Arabia announces changes to Kafala system: Authorities say workers will be able to switch jobs without employers’ permission. https://t.co/S08dhpwzu3 pic.twitter.com/NZx8kVnX7U — @easyworldnews (@EasyWorldNews) March 14, 2021

Теперь же трудовые мигранты получат большую свободу. Им предоставляется право менять место работы еще до срока истечения трудового договора, при условии, что они в установленные сроки уведомят об этом начальство.

Также работники освобождаются от необходимости получать разрешение на выезд из страны во время действия их рабочей визы, что позволяет им путешествовать без специального разрешения работодателя. Кроме того, реформы в Саудовской Аравии предусматривают введение положений, защищающих права работников, которым не выплатили зарплату или отказались продлевать трудовой договор.

Саудовские власти в настоящее время активизировались в своих реформаторских инициативах. Курс на большие изменения внешней и внутренней политики руководство государства обозначило в своей новой программе развития «Видение Саудовской Аравии 2030» (Saudi Vision 2030).

Впрочем, эти реформы все равно не исключают злоупотребления со стороны работодателей. Сама «система кафала» пока не отменена, так что зависимость мигрантов от их спонсоров все еще сохраняется, что оставляет пространство для эксплуатации иностранных граждан.

Эта проблема все чаще проявляется в ближневосточных странах, активно использующих дешевый наемный труд выходцев из бедных стран региона. Ранее стало известно о том, что в Омане обанкротившиеся предприниматели придумали свой способ нажиться на своих бывших сотрудниках, требуя с них плату за сохранения рабочей визы и права на пребывание в стране.

Это не единственный случай эксплуатации приезжих в ближневосточных странах, поскольку «система кафала» дает в руки простых жителей богатых государств власть над своими менее успешными соседями по региону.

Заявленная в реформах Саудовской Аравии цель дать больше прав трудовым мигрантам, безусловно, правильна. Однако реализация этих пунктов очень сильно зависит от внутренней и внешней конъюнктуры, с которой сталкивается руководство страны. В случае возникновения любых трудностей слишком велик соблазн забыть о «гарантиях» и вновь вернуться к эксплуатации мигрантов ради подъема экономики.