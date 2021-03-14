Рыбаки выходят на лед Финского залива, несмотря на запрет. ФАН-ТВ

Петербургские рыбаки отчаянно сражаются за право выходить на лед. Официально запрет действует до 15 апреля, однако Финский залив сплошь усеян темными фигурками на белом фоне: клев идет!

«Какая должна быть опасность, чтобы выйти на лед, не знаете? А чего ж вы боитесь? Здесь чуть ли не полметра толщина льда. <…> Вот раздули!», — возмутился рыбак Владимир.

Эта зима в Петербурге выдалась неоднозначной: теплая погода сменялась крещенскими морозами и наоборот. Запрет выхода на лед действовал практически постоянно. Но ни штрафы, ни уговоры не могут удержать рыбаков от любимого занятия.

«Бывают и сознательные рыбаки: некоторые, конечно, нас слушают и уходят со льда. Часть не уходит. Тогда мы просто отмечаем их примерное месторасположение, чтобы в дальнейшем точно знать, куда идти оказывать помощь», — поделился сотрудник центральной спасательной станции Артем Волхар.

Спасатели ПСС ежедневно патрулируют акваторию Финского залива и готовы в любой момент прийти на помощь любителям опасной зимней рыбалки.