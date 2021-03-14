Самые ожидаемые альбомы 2021 года в мире русского рэпа

Русский рэп плотно зарекомендовал себя как отдельное и очень широкое направление современного искусства на музыкальном небосводе страны. Время андеграундного рэпа прошло, и сейчас это огромная индустрия, способная вскрывать самые сокровенные и острые вопросы.

За время формирования русского рэпа и его борьбы за свое место под солнцем как абсолютно самостоятельного, самобытного и актуального жанра, музыканты как ярко зажигались, так и ярко падали.

Сейчас, когда крупные игроки уже плотно закрепились на вершине Олимпа, они также продолжают развивать русский рэп, а их поклонники нетерпеливо ждут их новые работы, в которых каждый находит отражение близкой ему действительности.

Моргенштерн



Альбом «Легендарная пыль» Моргенштерна, записанный им в 2020 году в прямом эфире в Instagram за неделю, спустя три дня после выпуска был назван социальной сетью ВКонтакте самым прослушиваемым в соцсетях. Уже через два месяца у него набралось приблизительно полмиллиона прослушиваний. В сторис в Instagram Моргенштерн заявил, что новый альбом уже готов, и он может его выпустить за один миллион долларов — это предложение, вероятно, для лейблов и дистрибьюторов.

Также он назвал сумму, за которую не станет его выпускать — это два миллиона долларов. Учитывая количество хейтеров рэпера, перформера и хастлера, добавив его любовь к интригам, шокированию публики и деньгам, вполне можно допустить, что и такая судьба может ожидать его творение. Не стоит на сто процентов верить словам Алишера, быть может, и нет вовсе нового альбома, а все слухи и его заявления — это провокация, но можно быть уверенным на три миллиона долларов, что пластинка, если выйдет, обречена на успех.

Big Baby Tape



Big Baby Tape — в недавнем прошлом фрешмэн, поразивший любителей рэпа своим саундом, перегруженным басом и оригинальной манерой исполнения, сразу взлетел в топ музыкальной индустрии. В 2020 году он выпустил только три сингла: Errday, Balance и Kary, и еще в конце прошлого года сообщил, что занят подготовкой к выпуску нового альбома и сообщил его название — LaFlare.

Face

Фейс анонсировал выход нового релиза на начало 2021 года. Предыдущие его альбомы: «Пути неисповедимы», «Slime», «12» — выходили с крайне небольшими промежутками. На данный момент Фейс порадовал поклонников только одним синглом — «Жизнь удалась», также в своем Instagram он написал, что пока сводит релиз, и уже готов следующий. Так что, возможно, в 2021 появится более одного альбома музыканта.

Oxxximiron

После ухода Оксимирона с 17-го независимого баттла по музыкальному миру разлетелись аргументированные слухи о том, что Мирон с головой погрузился в работу над новым альбомом. Рэпер Стим и один из организаторов 17-го независимого баттла Санчез обсудили в интервью в прямом эфире в Periscope уход с баттла Оксимирона, в котором Стим сообщил, что Мирон написал ему в Telegram, что хочет направить энергию на выпуск альбома. Между предыдущими работами рэпера, альбомами «Вечный жид» и «Горгород», был промежуток в четыре года, как и сейчас с выхода «Горгорода».

«Я не говорю, что что-то произойдет. Без обязательств, без гарантий, но, как говорят на западе, we are working» — сказал музыкант на концерте в городе Нурсултан.

Pharaoh

Уже 19 марта увидит свет новый альбом PHARAOH «One Million Dollar Depression». Яркий представитель cloud-rap в прошлом, он продолжает экспериментировать со звуком, жонглируя музыкальными жанрами, оставаясь всегда на вершине музыкального Олимпа, взрослея вместе со своими слушателями. Предыдущий альбом Глеба «Правило» поклонники расценили как «слишком попсовый» и остались разочарованы отсутствием привычного мрачного содержания, только сам музыкант, как и прежде, следует своим путем, не обращая внимания на критику и негативные отзывы, продолжает создавать стильные и качественные композиции, о чем говорят уже появившиеся в сети треки с нового альбома: «Перед смертью все равны», «Всему свое время» и «Эми».

sanCheezeS

Сын легендарного российского актера Сергея Бодрова Александр десятого марта выпустил свой дебютный альбом «Реп-мастерская». Ироничность самого названия уже говорит о тонком юморе Александра, многие ошибочно пишут РЭП через «Е», что считается уничижительным определением. В лучших традициях жанра сын без вести пропавшего культового актера альбом выпустил под творческим псевдонимом «sanCheezeS», а не под своим настоящим именем.