Врач объяснил особенности вакцинации от коронавируса для аллергиков

Санкт-Петербург, 14 марта. Вакцинация от коронавируса у аллергиков проходит с некоторыми особенностями и противопоказана отдельным категориям пациентов. Такое заявление сделали в комздраве Петербурга.

Страдающим от тяжелых аллергий людям нельзя делать прививку от COVID-19, однако в случае легких реакций процедуру проходить можно. Аллергикам рекомендуют принимать свои препараты в первые несколько дней после вакцинации.

Анафилактический шок может стать следствием прививки от коронавируса в некоторых случаях. Перед процедурой вакцинации необходимо обязательно проконсультироваться с аллергологом.

Насморк, першение в горле и другие признаки аллергии иногда путают с коронавирусом, предупредил вирусолог Георгий Викулов. При наличии таких симптомов лучше сразу обратиться к врачу, посоветовал специалист.