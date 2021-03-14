ВМС Великобритании возглавили международную военно-морскую группу на Балтике

Лондон, 14 марта. Корабли военно-морских сил Эстонии, Латвии и Литвы приняли участие в экспедиционной операции под командованием офицеров ВМС Великобритании.

Со стороны ВМС Британии в маневрах были задействованы фрегаты Lancaster и Westminster, а также корабль снабжения Tiderace. В учениях был задействован литовский минный тральщик Selis, корабль обеспечения Jotvingis и латвийский патрульный корабль Jelgava. Эстония предоставила корабль обеспечения Wambola. Также в маневрах приняли участие ВВС Швеции, которые предоставили вертолет. Главной задачей учений было «обеспечении безопасности морских путей в кризисных ситуациях».

«Первая совместная военно-морская операция Объединенных экспедиционных сил показала готовность британцев работать вместе со своими балтийскими союзниками», — сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя итоги маневров.

В ходе учений военные провели стрельбы и высадку десанта. Кроме того, было отработано конвоирование транспортных гражданских судов, а также противоракетная и противолодочная оборона.

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