Безопасность во время празднования Масленицы обеспечил отряд ПСС. ФАН-ТВ

Петербуржцы пышно, как и подобает русскому народу, отметили праздник Масленицы. Торжество проходило на Елагином острове весь день 14 марта. Для посетителей подготовили множество развлечений, угощений и конкурсов. Народу собралось очень много, большинство — семьи с детьми.

За безопасностью на воде зорко следили сотрудники поисково-спасательного отряда Петербурга. Воздушная подушка «Хивус» в любой момент была готова подлететь к случайно упавшему в воду.

«В наши обязанности входит наблюдение за акваторией и недопуск на лед людей, которые могут свободно по нему гулять. Потому что лед уже не очень хороший, много воды и это опасно уже для людей», — рассказал сотрудник центральной спасательной станции Артем Волхар.

Спасатели предупреждают: в Петербурге установилась плюсовая погода и верхний слой льда уже покрывает вода. Выход на лед при такой температуре может быть крайне опасен.