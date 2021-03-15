Великий пост 2021: правила и запреты, когда можно икру, мифы о еде, водке и сексе

Прощеное воскресенье, 14 марта, — последний день перед Великим постом. ФАН подробно рассказывал об истории и традициях этого периода, когда верующие добровольно отказываются от мясных и молочных продуктов более чем на полтора месяца — на 48 дней. Именно столько длится Великий пост; календарь питания по дням представлен в инфографике. Отметим, это мягкий вариант питания в пост, рекомендованный мирянам. Монастырский устав предусматривает более строгие ограничения.

Великий пост — время подготовки к главному празднику христиан — Светлой пасхе Христовой. С постом связано много мифов и заблуждений. Подробнее — в материале ФАН.

Нужно ли поститься

Отметим сразу: пост — не диета. Это не только добровольное ограничение себя в еде, но и отказ от развлечений и многого другого ради подготовки души и тела к встрече с воскресшим Христом. Подготовка к Пасхе включает в себя и позитивную программу: это молитва, благотворительность, добрые поступки по отношению к близким и дальним, а также отказ от зависти, злобы, осуждения. Последнее порой труднее всего: мы горазды осуждать тех, кто не следует правилам, которые мы определили для себя.

Если вы верующий человек, для вас вопрос — поститься или нет — не стоит. Если вы недавно приобщились к вере и готовы усердно исполнять все правила, соразмерьте свои силы. Возможно, вам стоит, посоветовавшись с духовным наставником, для начала выбрать более мягкий вариант поста. Это убережет вас от срыва, после которого человек может разувериться в своих силах.

Отметим также: все утверждения, что непостящиеся недостойны праздника Пасхи, — это миф. Иоанн Златоуст в огласительном слове, которое всегда читают на Пасху, упоминает, что Господь принимает всех — вне зависимости от того, насколько усердно человек постился. Поэтому в храмах с пониманием относятся к прихожанам, которые являются на пасхальную службу, скажем так, немного разговевшись заранее.

Нужно ли следовать моде на пост

С конца 1980-х годов в России появилась мода на религию, и многие решили начать соблюдать все правила и посты. Ажиотаж постепенно стих, от религиозных практик отпали те, кому это в какой-то момент надоело, но тем не менее мода на пост осталась. Нужно ли поститься за компанию, под влиянием близких, друзей, сотрудников, даже просто на спор (и такое бывает)? Ничего страшного в этом нет, но если вам это не по душе, то не стоит поститься через силу из страха осуждения. Смысла в таком посте нет.

Что будет, если во время поста съесть скоромное

Есть миф, что если во время поста съесть что-то скоромное, даже случайно, то за это предусмотрена неминуемая божья кара. Это миф. Как ранее писал ФАН, есть люди, которые в православии вполне «легально» освобождаются от поста: дети, беременные и кормящие женщины, пожилые и больные, а также те, кому приходится тяжело работать, кто находится в заключении и так далее. Бывает и так: человек, который строго постится, оказывается в ситуации, когда отказаться от скоромного угощения — значит серьезно обидеть ближнего (а для христианина все люди — братья и сестры во Христе). Считается, что ради мира и лада лучше нарушить пост, чем спровоцировать ссору. И уж тем более не стоит себя корить и наказывать, если вы случайно съели что-то скоромное. Гораздо хуже, если вы перед ближними кичитесь своим постничеством, не скрывая осуждения тех, кто есть скоромное. Такое поведение считается греховным.

Когда можно есть икру

Правилами Великого поста 2021 рыбу и морепродукты можно есть всего три раза: в праздник Благовещения — 7 апреля, в Лазареву субботу — 24 апреля и в Вербное воскресенье — 25 апреля. Существует традиция в Лазареву субботу есть не саму рыбу, а рыбную икру. Это связано с тем, что икра, как и пасхальное яйцо, символизирует новую жизнь, возрождение. Воскрешение Лазаря в христианстве считается прообразом, «репетицией» Воскресения Христова.

При этом икру можно также есть и на Благовещение, и в Вербное воскресенье.

Нужно ли полоскать род водкой в первый день поста

Считается, что на Руси была такая традиция: в первый день поста, который называют Чистый понедельник (также называется понедельник Страстной недели), нужно прополоскать рот водкой, чтобы выполоскать из зубов остатки скоромной пищи.

Скажем прямо, это миф, к тому же весьма вредный. Если такая традиция где-то и существовала, то считать ее достойной, чтобы ей следовать, не стоит. Поскольку в первый понедельник поста принято вообще отказываться от еды, чтобы отдохнуть от излишеств Масленицы, чистка зубов водкой на голодный желудок ни к чему хорошему не приведет. Конечно, не только медицина, но и церковь эту, прямо скажем, дикость осуждает.

Да и вообще водка и пост несовместимы. Взрослым верующим разрешается в субботы (кроме Великой субботы) и в воскресенья, а также в праздник Благовещения выпить немного вина. Именно немного и именно вина. От водки постящимся следует держаться подальше.

Как быть с сексуальной жизнью

Полный запрет сексуальной жизни во время Великого поста — один из самых устойчивых мифов. Тут важно сразу оговориться. Все церковные предписания относительно телесной близости касаются исключительно венчанных супругов. Все остальное, включая брак, оформленный в загсах, а также то, что у нас принято называть «гражданским браком», церковь считает блудным сожительством и, естественно, не одобряет ни в пост, ни в другие периоды.

Воздержание от телесной близости между венчанными супругами предписано не только на время Великого поста, но и на предшествующую ему неделю, а также на первую неделю после Пасхи (чтобы не отвлекаться от духовной радости). Это, как вы понимаете, более двух месяцев. Хорошо, если оба супруга — люди глубоко верующие, а как быть, если к вере пришел только кто-то один в семье?

Короче, в эту интересную область человеческих взаимоотношений церковь старается не вмешиваться. Если супругам самим не разобраться, можно посоветоваться с духовником. При этом разумные священники советуют своим духовным чадам поступать так, чтобы не поставить под удар мир и лад в семье, что важнее соблюдения многих правил. А лучше вопросы, касающиеся только двоих, решать между собой, не вынося их на обсуждение с кем бы то ни было.

Поговорки про Великий пост

В русской народной традиции с Великим постом связано много примет, поговорок и суеверий. Например, на Руси была традиция в первый день поста не только тщательно убирать жилище (следующая генеральная уборка будет уже перед Пасхой), но и выбрасывать из дома разную рухлядь и вообще старые вещи. Отсюда название первого дня поста — Чистый понедельник.

На Руси во время поста в деревнях не разрешалось пить чай с сахаром, дескать, нельзя подслащивать себе жизнь, а то боженька накажет. Этот запрет из области мифов: в пост разрешается и сахар, и мед.

Правила поста отражались в русских поговорках: