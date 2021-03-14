Полицейские нашли угнанную машину в Кингисеппском районе Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 марта. Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области задержали двоих предполагаемых угонщиков автомобиля модели ВАЗ-21099. Один из них оказался несовершеннолетним.

Заявление о пропаже машины поступило в полицию рано утром. А вечером того же дня наряд ОГИБДД ДПС нашел легковушку у деревни Большая Пустомержа, сообщает пресс-служба ведомства.

Вскоре оперативники нашли воров в доме населенного пункта на Звездной улице. После их привезли в местное отделение полиции для дачи показаний. После опроса 17-летнего местного жителя передали опекунам, а его 20-летнего подельника отпустили под обязательство о явке. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФАН сообщал, что петербургские подростки угнали желтую «шестерку» и попались полиции.