Украина оказалась на последних местах в рейтинге по числу привитых от COVID-19

Киев, 14 марта. Украина заняла последние строчки в рейтинге стран Европы по количеству людей, которые сделали прививку от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные ресурсом Our World in Data. Согласно опубликованной информации, на десять тысяч украинцев в стране привиты только пять человек. Министерство здравоохранения Украины сообщало, что в листе ожидания на вакцинацию значатся около 250 тыс. граждан.

Рейтинг по вакцинации населения возглавляет Израиль, за ним следуют ОАЭ и Британия.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Яна Зинкевич заявляла, что на Украине провалилась кампания по вакцинации населения от COVID-19.