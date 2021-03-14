ФАН публикует фото с места смертельного ДТП под Екатеринбургом

Екатеринбург, 14 марта. Фото с места страшной автокатастрофы в Свердловской области появились в распоряжении Федерального агентства новостей. Жертвами ДТП стали двое детей и трое взрослых.

Трагедия произошла на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень, вблизи села Мезенское. Участниками аварии стали легковая Kia Rio и фура Volvo.

От удара Kia превратилась фактически в груду металла. Шансов выжить у людей не было. Все подробности случившегося уточняются. На месте продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб.