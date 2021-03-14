Зеленский старается угодить Байдену санкциями против Медведчука

Лондон, 14 марта. Украинский президент Владимир Зеленский пытается угодить своему коллеге из США Джо Байдену, вводя санкции против местных политиков, пишут британские СМИ.

По словам журналистов, украинский гарант полностью растерял весь свой рейтинг и не сумел добиться поддержки со стороны западных кураторов. Поэтому сейчас Зеленский начинает убирать с политической арены всех, кто выступает против влияния иностранных партнеров.

Преследование коснулось лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Против него президент ввел санкции, напомнили эксперты.

Авторы материала уточнили, что Зеленский старается добиться расположения Байдена, объявляя войну главе оппозиционной силы Украины.

Как стало известно ранее, первый президент Украины поддержал санкции СНБО против Медведчука.