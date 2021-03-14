Бойцы Народной милиции ДНР отбили атаку беспилотника ВСУ в Донбассе

Донецк, 14 марта. Украинские силовики попытались нанести удар по позициям Народной милиции ДНР с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, украинские силовики планировали сбросить взрывное устройство на позиции ополченцев у линии соприкосновения в Донбассе.

«Однако умелыми действиями расчета станции радиоэлектронной борьбы «Террикон М2Н», разработанной нашими специалистами, созданы помехи каналам управления и навигации БЛА, в результате чего взрывное устройство сброшено вдалеке от наших позиций», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР. Под обстрелами ВСУ оказались северные окраины Донецка и населенный пункт Ленинское на юге республики. В ходе обстрелов ВСУ применяли гранатометы.