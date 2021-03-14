Духовная основа русского театра. ФАН-ТВ 

Искусство театра происходит из потребности человека моделировать мир в пространстве и времени. Драматический театр вобрал в себя и музыку, и танец (пластику), и, главное — слово.

Театр пользуется словом в первичном его значении и до кинематографа являлся единственным из искусств, обладающим этим качеством. Но и сейчас он отличается от кино, потому как только здесь слово рождается теперь и сейчас.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» — так начинается Евангелие от Иоанна. «Теос» в переводе с греческого — Бог. То есть Театр. Театр — то место, где разговаривают о Боге (это в Греции так было). И, действительно, без высших сил не ставился ни один спектакль», — считает художественный руководитель драматического театра «Странник» Владимир Николаевич Уваров.

Еще Федор Михайлович Достоевский писал: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

«Именно об этом любое произведение искусства, именно об этом вся драматургия. Театр обязательно любой духовный. Если только он искренний. Другое дело, что духовность бывает со знаком плюс и со знаком минус», — добавляет режиссер.

Нам удалось попасть на репетицию спектакля «Свидетель» (по пьесе Д. Орехова) и поговорить с актерами театра.

«Русский театр, основанный на драматургии наших русских писателей, раскрывает всю боль нашего народа. Когда люди задумываются о душе, о том, как жить дальше, что будет дальше. Русский театр — это основа духовности для тех, кто может быть еще не дошел до церкви, для тех, кто на пути становления, перед кем стоят вопросы «кто я?», «что я?», «зачем я здесь?», — уверена актриса театра Вероника Кривошеева-Сергиенко.