Росстандарт хочет рекомендовать госорганам использовать отечественные шрифты

Москва, 14 марта. Компаниям и госорганам, которые используют отечественные операционные системы (ОС), рекомендуют отечественные шрифты. Соответствующие изменения Росстандарт внес в ГОСТ.

Из-за санкций разработчики отечественного ПО не могут внести в него популярные шрифты, в том числе стандартный для ведомственных документов Times New Roman американской компании Monotype Imaging. Нововведение позволит убрать противоречия между требованиями по импортозамещению и оформлению документации.

Так, Росстандарт рекомендует госорганам и госкорпорациям использовать в документообороте «свободно распространяемые» шрифты. По данным издания «Коммерсантъ», изменения уже приняты техническим комитетом и ожидают согласования другими инстанциями. Повсеместное использование шрифта Times New Roman, согласно ГОСТу, ранее неоднократно выдвигалось в качестве аргумента против перехода на отечественные офисные программы.

Президент Владимир Путин ранее озвучил причину введения антироссийских санкций со стороны Запада. По его словам, ограничения в отношении России вводят только за то, что она существует и демонстрирует способность защищать свои национальные интересы.