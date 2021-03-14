Два человека погибли при стрельбе на вечеринке в Чикаго

Чикаго, 14 марта. Правоохранители устанавливают обстоятельства бойни на вечеринке в Чикаго. С места происшествия уже увезли двух убитых.

По предварительным данным, число раненых может достигать 15 человек. Возраст пострадавших от 20 до 44 лет. Стрелять мог один из участников увеселительного мероприятия. Он якобы поссорился с какой-то компанией.

В американском городе Пайн-Блафф 15-летний школьник погиб от рук темнокожего подростка такого же возраста. Оба они были из одной школы. Полицейские сейчас выясняют, за что был застрелен ребенок, сообщал ФАН.