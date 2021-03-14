Вирусолог спрогнозировал сроки подъема заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва, 14 марта. Подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен ближе к осени. Такой прогноз озвучил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Сейчас кривая по коронавирусу снижается. Вероятно, такой процесс можно будет наблюдать и летом. Однако осенью ситуация, вероятно, изменится, предположил вирусолог, давший интервью радиостанции «Говорит Москва». Коронавирус — это сезонное заболевание.

«Насколько будет подъем осенью, зависит от вакцинации», — резюмировал Аграновский.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ранее опубликовал данные о ситуации с заболеваемостью в России на 14 марта. В 84 регионах страны выявили еще 10 083 случая COVID-19. У более 12% пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции.