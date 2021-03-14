Сергей Соседов предположил, почему у Варлей могли украсть «Песенку о медведях»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с ФАН прокомментировал заявление актрисы Натальи Варлей о том, что у нее украли знаменитую «Песенку о медведях» из «Кавказской пленницы», утвердив в качестве исполнительницы Аиду Ведищеву. Он предположил, что на финальное решение Леонида Гайдая могло повлиять руководство сверху.

Напомним, что Наталья Варлей поспорила с 95-летним композитором Александром Зацепиным в эфире Первого канала. По версии актрисы, она должна была сама исполнять известную композицию — звук уже записали и вставили в «Кавказскую пленницу». Однако композитор потребовал, чтобы песню спела Аида Ведищева. Расстроенной актрисе он сказал, что Ведищева исполняет эту песню лучше нее.

В свою очередь Александр Зацепин с такой версией событий не согласился. Он считает, что Ведищева записала свою фонограмму раньше, и поэтому он ничего не крал у Натальи Варлей.

Сергей Соседов изложил собственную версию этой истории. По его словам, Леонид Гайдай дал задание Александру Зацепину найти певицу, которая споет «Песенку о медведях». Композицию пробовали петь и Нина Бродская, и другие известные певицы, однако режиссеру не нравилось исполнение, он считал его слишком профессиональным. Тогда сама Наталья Варлей вызвалась исполнить эту песню, и поначалу Гайдаю даже понравился ее вариант исполнения. Однако потом кинематографист привел к Зацепину Аиду Ведищеву и попросил записать именно ее. Так исполнение Ведищевой и было утверждено.

Соседов полагает, что на выбор Гайдая могло повлиять политическое руководство.

«Скорее всего, кто-то надавил на Гайдая сверху — это же не сегодняшние режиссеры, которые могут делать все, что угодно. Тогда были кураторы из Госкино, из Министерства культуры СССР, то есть над процессом съемок всегда был надзор. Многие полагают, что кандидатура Ведищевой была утверждена свыше», — сообщил собеседник ФАН.

Сергей Соседов предположил, что режиссера «Кавказской пленницы» устраивало как пение Варлей, так и пение Ведищевой, однако он не хотел идти наперекор начальству.

«Судя по всему, кандидатура Аиды Ведищевой понравилась тому, кто осуществлял художественное руководство, — отметил критик. — Гайдай мог бы, конечно, сделать акцент именно на Варлей, но какой крови это стоило бы! Видимо, исполнение Варлей было не настолько лучше, чтобы бороться за него с пеной у рта и не спать ночами».

Ранее заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей заявила, что у нее украли знаменитую «Песенку о медведях», которая звучала в кинофильме «Кавказская пленница». Звезда фильма считает, что песню, ставшую впоследствии всенародно известной, буквально увели у нее из-под носа.