Налоговые поступления в госбюджет РФ могут значительно вырасти в марте

Москва, 14 марта. Выплаты в налоговый бюджет России в марте 2021 года могут увеличиться с 1,6 трлн рублей до 2,7 трлн рублей, уверены эксперты.

Так, суммарные поступления по прогнозу «БКС Мир инвестиций» составят 2,654 трлн рублей, банк «Зенит» ожидает 2,950 трлн, «Промсвязьбанк» — 2,430 трлн, а банк «Санкт-Петербург» — 2,696 триллиона рублей.

В середине месяца начинается налоговый период, и суммы страховых выплат составят 670 млрд рублей («БКС Мир инвестиций»), 650 млрд рублей («Промсвязьбанк»), 770 млрд рублей («Зенит») и 740 млрд рублей («Санкт-Петербург»), сообщает «Прайм».

Объем налоговых поступлений и страховых взносов во внебюджетные фонды РФ в марте может вырасти на 55% относительно февраля. Одна из основных причин — завершение расчетов по налогу на прибыль за прошлый год.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков ранее заявил, что государству необходимо продвигаться к прогрессивной шкале НДФЛ.