Алексей Пушков предложил украинским политикам обратиться к психиатру

Москва, 14 марта. Украинские политики, критикующие вакцину российского производства «Спутник V», нуждаются в помощи психиатра. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал российское лекарство против коронавируса «гибридным оружием» против Киева. Тогда чиновник дал ясно понять, что власти не собираются договариваться с Москвой о поставках вакцины. Украина решила сотрудничать с теми государствами, которые зарезервировали себе препарат с большим запасом.

Российский сенатор Алексей Пушков вспомнил слова президента Чехии, который презирает чиновников, превращающих вопрос с вакцинацией в политику.



«А как относиться к политикам типа украинских, которые видят в российской вакцине «гибридное оружие»? Тут одним презрением не обойтись. Надо вызывать психиатра», — написал сенатор в социальной сети.

Как стало известно ранее, политизация вопроса вакцинации на территории украинского государства вредит здоровью жителей страны. К такому выводу пришел руководитель местного аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. По его словам, президент Владимир Зеленский обязан был рассмотреть вопрос о закупке российского препарата от коронавируса «Спутник V».