Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП под Екатеринбургом

Екатеринбург, 14 марта. Полиция выясняет детали аварии в Свердловской области аварии, в результате которой погибли пять человек. Столкновение произошло при участии большегруза.

Смертельная авария произошла на 48-ом км автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» неподалеку от села Мезенское. Не поделили дорогу водители легкового авто и грузовика. В результате столкновения автомобилей погибли пять человек — трое взрослых и два несовершеннолетних ребенка.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов для выяснения деталей случившейся аварии, а также установления виновных в произошедшем ДТП.