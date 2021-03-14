Болгария может принять первых туристов уже 1 мая

София, 14 марта. Власти Болгарии планируют открыть туристический сезон уже 1 мая. Для всех путешественников в стране будет разработан «зеленый коридор».

Уже на следующей неделе власти страны утвердят все необходимые противоэпидемические меры для нового курортного сезона. Такое заявление сделала вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова.

«Планируем открыть его раньше, уже с 1 мая, что в условиях пандемии нам даст возможность соблюдать требования санитарных властей», — написала она у себя в Facebook.

Правительство Болгарии специально для приема туристов предусмотрит введение согласованного с Еврокомиссией «зеленого коридора». С его помощью те люди, которые уже переболели коронавирусом, прошли вакцинацию или имеют отрицательный тест на COVID-19, смогут пересечь границу государства, добавил глава болгарского минздрава Костадин Ангелов.

Не так давно эксперт перечислил альтернативы курортам Черного моря в России. По его словам, россияне могут провести летние каникулы не только на Черном море, но также и на побережье Каспийского, Балтийского и Японского морей.