Австралийские ученые создали чернила для 3D-печати костей человека

, 14 марта. Исследователи из Австралии разработали специальные чернила для 3D-печати костей прямо внутри организма человека.

Авторами научного проекта стали специалисты из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Им удалось разработать керамические чернила, в составе которых присутствуют живые клетки. Материал, по их заявлениям, является биосовместимым с фосфатом кальция. В условиях комнатной температуры он имеет вид пасты, но при контакте с желатиновой ванной становится пористой нанокристаллической матрицей, напоминающей костную ткань.

Преимуществом новой технологии названа возможность делать снимки прямо во время операции, а затем печатать кость на 3D-принтере. Такой метод позволит проводить процедуру непосредственно внутри тела и получится избежать процесса отторжения.

Исследователям также удалось в рекордные сроки при помощи 3D-принтера изготовить руку человека. Считается, что новый метод такой печати приблизил ученых к созданию органов и тканей, подходящих для человеческого организма. Способ назвали стереолитографией.