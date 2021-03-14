Депутат обматерил сторонника Зеленского в социальной сети

Киев, 14 марта. Украинский парламентарий Александр Дубинский, которого выгнали из фракции «Слуга народа», обматерил заместителя руководителя офиса президента страны Юрия Костюка в соцсети.

В аккаунте депутата появилась фотография его автомобиля, с которого политик снимает зеленую пленку, символизирующую «Слугу народа». Дубинский под снимком написал: «зеленый был ошибкой».

После этого сторонник президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк оставил комментарий под записью, в котором предложил Дубинскому стать депутатом без поддержки партии главы государства.

«Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?» — написал замглавы офиса Зеленского.

Дубинский отреагировал на комментарий своего оппонента нецензурным высказыванием. СМИ сообщают, что Костюк также позволил себе грубость, однако комментарий позже был удален.

Как стало известно ранее, перестал работать сайт президента Украины.