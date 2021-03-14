Мураховский рассказал о непоправимых недостатках британских танков

Москва, 14 марта. Британская бронетехника обладает критическими недостатками, которые невозможно устранить путем модернизации. Об этом заяви главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский.

Эксперт привел в качестве примера танк Challenger 2, который является основной боевой машиной сухопутных войск Великобритании. По его словам, танк не соответствует требованиям современных боевых действий. При этом платформа, на базе которой разработана боевая машина, не позволяет устранить существующие недостатки, передает РИА Новости.

По его словам, танк оснащен устаревшим орудием калибра 120 миллиметров, которое не способно вести эффективную борьбу с сильнозащищенными образцами бронетехники.

«Фактически оно малоэффективно против большинства современных танков во фронтальной проекции, где они имеют максимальную защиту», — подчеркнул эксперт.

Ранее комитет по вопросам обороны палаты общин Парламента Великобритании выпустил доклад, согласно которому британские танки уступили бы российским в случае столкновения. В докладе отмечается, что бронетехника британской армии значительно уступает российским образцам по механической надежности и огневой мощи. При этом большая часть танков, стоящих на вооружении Великобритании, находятся в строю более 30 лет.