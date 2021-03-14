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Помощница покойной Людмилы Лядовой раскритиковала организаторов ее похорон

Помощница покойной Людмилы Лядовой раскритиковала организаторов ее похорон

Москва, 14 марта. Ассистент Галина Горбенко осталась недовольна похоронами советского и российского композитора, пианистки Людмилы Лядовой, которая скончалась от последствий коронавируса.

Организацией похорон занимался друг семьи Виктор Дворовенко. По мнению Горбенко, Лядовой не оказали надлежащие почести, прощание с мэтром было спланировано «на скорую руку». Помощница заявила, что не было ни солдат из почетного караула, ни транспорта.

«Так нельзя. Был только микроавтобус на 16 человек, часть людей добиралась самостоятельно», — пожаловалась она в интервью изданию «СтарХит».

Недовольство Горбенко также вызвали публикации в СМИ, в которых называлась цена гроба Лядовой. Журналисты утверждали, что ее хоронили в гробу за полмиллиона рублей. Помощница опровергла эту информацию, заявив, что ценник был намного ниже.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла 10 марта, ей было 95 лет. С февраля пианистка боролась с коронавирусом, но коварная болезнь победила. Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

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