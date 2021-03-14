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Ученые из США определили два важнейших фактора для похудения

Ученые из США определили два важнейших фактора для похудения

Вашингтон, 14 марта. Американские исследователи выяснили, какие факторы способствуют быстрому похудению. Выяснилось, что на скорость снижения веса влияет отказ от спиртных напитков.

Те, кто злоупотребляет алкоголем, вряд ли сможет быстро привести себя в форму. Спирт блокирует запуск механизма в организме, способствующего снижению веса. Однако небольшое количество алкоголя, наоборот, может активизировать процесс похудения. Речь идет о порциях в 50 граммов крепкого или 200 граммов слабого алкогольных напитков.

К тому же недопустимо отказываться от ужина. То, что употребление пищи перед сном способствует увеличению веса, — это неверное утверждение. Диетический ужин необходим человеку, так как он запускает процесс похудения. Добровольцы, принявшие участие в эксперименте, пополнели, отказавшись на некоторое время от приема пищи вечером.

Тем, кто обзавелся «пивным животом», избавиться от него не так просто. Чтобы узнать точную причину его появления, нужно записаться к эндокринологу, отметила специалист клиники МГУ Зухра Павлова. Предварительно нужно сдать анализы на гормоны.

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