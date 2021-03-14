Инвесторам объяснили принципы вложения средств в золото

Москва, 14 марта. Частные российские инвесторы имеют возможность напрямую на Московской бирже приобретать золото и серебро.

Сделки рассчитываются в рублях с поставкой «сегодня» и «завтра». Торги стартуют в 7:00 по московскому времени и заканчиваются в 23:50. В основном режиме минимальный лот составляет 10 граммов драгметалла (около 40 тысяч рублей) и 100 граммов серебра (порядка 6,1 тысячи рублей).

Эксперты отмечают, что при приобретении целого золотого слитка необходимо уплатить НДС. При этом данной меры нет при покупке золотых инвестиционных монет. Тем не менее отмечаются широкие спреды между ценой продажи и покупки актива — от 5 до 15%. При покупке золота на бирже сумма комиссии зависит от тарифного плана и может составить от 0,0018% до 0,05% от суммы сделки.

В ходе завершившейся торговой недели инвесторы активно вкладывались в акции и выводили деньги из золота и облигаций, следует из обзора аналитиков Bank of America. Так, инвесторы вложили 31,5 млрд долларов в акции, в то время как из золота выведено 1,8 млрд долларов и 15,4 млрд долларов — из облигаций.