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«Людям виднее». Фестиваль «Шуми, Масленица!». ФАН-ТВ

14 марта заканчивается Масленица и православные люди отмечают Прощеное Воскресенье. 

Наша ведущая отправилась на праздничные гуляния «Шуми, Масленица!», развернувшиеся на Елагином острове. Аромат блинов разнесся по просторам острова, гости смогли потанцевать, погреться у огромного костра и принять участие в сжигании масленичного чучела. 
 
В парке на традиционном фестивале были открыты несколько площадок, где проводились хороводные игры, выступления солистов в сопровождении оркестров народных инструментов, концерты фолк-коллективов, а также веселые спектакли.

Подробнее в новом выпуске. 

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