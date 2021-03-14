«Людям виднее». Фестиваль «Шуми, Масленица!». ФАН-ТВ

14 марта заканчивается Масленица и православные люди отмечают Прощеное Воскресенье.

Наша ведущая отправилась на праздничные гуляния «Шуми, Масленица!», развернувшиеся на Елагином острове. Аромат блинов разнесся по просторам острова, гости смогли потанцевать, погреться у огромного костра и принять участие в сжигании масленичного чучела.



В парке на традиционном фестивале были открыты несколько площадок, где проводились хороводные игры, выступления солистов в сопровождении оркестров народных инструментов, концерты фолк-коллективов, а также веселые спектакли.

Подробнее в новом выпуске.