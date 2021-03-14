Женщина погибла при пожаре в подземном строении в Череповце

Череповец, 14 марта. Пожар в заброшенном подземном бетонном строении привел к трагедии. Женщина задохнулась дымом и погибла. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Трагический инцидент произошел возле дома №4 на проспекте Победы. Огонь возник в заброшенном бетонном подземном сооружении. На ликвидацию ЧП выехали сотрудники МЧС. На пепелище они обнаружили тело 40-летней женщины.

По предварительным данным, причиной пожара стал мусор. Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства случившегося.

Сотрудники МЧС спасли из горящего дома в Краснодаре 25 человек, сообщал ранее ФАН. Погибших и пострадавших нет.