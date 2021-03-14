Госстат Украины подсчитал, сколько население задолжало за услуги ЖКХ в январе

Киев, 14 марта. Государственная служба статистики Украины обнародовала информацию об объемах задолженности граждан страны за жилищно-коммунальные услуги.

За январь 2021 года долги населения за «коммуналку» увеличились на 7,4 миллиарда гривен, заявляет ведомство. Сумма достигла отметки в 81 миллиард гривен, или почти 3 миллиарда долларов США.

«В январе начисления за коммуналку составили 30,8 млрд грн. Это на 10% больше декабрьских платежек», — пишет «Украина.ру».

При этом украинцы смогли оплатить лишь 23,9 миллиарда гривен, что составило 77,7% от общей суммы начислений по квитанциям. Таким образом, в январе текущего года продолжилась тенденция наращивания задолженностей за услуги ЖКХ. В последнем месяце 2020 года сумма неплатежей составила 7,5 миллиарда гривен, а в ноябре — 10 миллиардов гривен.

Федеральное агентство новостей рассказало, что на Украине повышается налог «за лишние квадратные метры». До 1 июля каждый украинец, у которого размер жилья превышает 60 «квадратов» (в городе) и 120 «квадратов» (в сельской местности), будет обязан заплатить местной казне за «дополнительное пространство».