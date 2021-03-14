Вице-президент ЕК назвал «Северный поток — 2» ненужным проектом

Брюссель, 14 марта. Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс считает, что ЕС не нуждается в газопроводе «Северный поток — 2». Однако проект уже находится на последних стадиях строительства.

Об этом вице-президент рассказал в беседе с журналистами немецкого издания Tagesspiegel. По его словам, в ЕК всегда говорили о том, что «Северный поток — 2» не является остро необходимым элементом для энергоснабжения Евросоюза.

«Но «Северный поток — 2» существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование «Северного потока — 2» в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС», — заявил Тиммерманс.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия признала провал стратегии ЕС по вакцинации от COVID-19.