В издании Myśl Polska появилась статья польского независимого эксперта по энергетике Анджея Щенсняка. В этой статье автор разоблачает украинские власти в плане проводимой ими политики по закупкам страной природного газа.

Вы сейчас будете смеяться, но в Польше, похоже, только сейчас догадались, что отказавшаяся несколько лет назад от российского газа Украина продолжает закупать все тот же российский газ. Более того, с наценкой в 20–25%, так как этот газ приходится покупать в Европе — практически у спекулянтов, а не напрямую у России. А эту ценовую разницу платит украинское население, которому поются бравурные реляции, что больше ни копейки за газ не уходит в бюджет страны-агрессора.

Забавно, но только об этом все знали и уже очень давно. Странно, что у Польши глаза открылись только сейчас. Да в принципе, могли бы и догадаться, что неоткуда взяться газу на Украине, кроме как из России. Знаменитое словосочетание «словацкий газ» носит откровенно издевательский характер, это тоже ни для кого никогда не было секретом. Украинский «отказ от закупки российского газа» — чистейшей воды ложь и профанация, лапша для ушей собственного народа. Причем лапша порядком протухшая: странно, что еще находятся те, кто этого не замечает.

Более того, с углем на Украине ситуация очень похожая. От угля с Донбасса там тоже отказались, так как он «оккупирован» Россией, и закупают уголь в других местах. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это — все тот же уголь с Донбасса, который можно называть как угодно — хоть углем с Пенсильвании, хоть с Марса.

Кстати, Литва тоже отказалась от российского трубопроводного газа. Но там все серьезно. Они на самом деле перестали им пользоваться. Договорились с США, чтобы те поставляли им сжиженный газ и арендовали СПГ-терминал для приемки продукта и регазификации. Платят за аренду бешеные деньги, настолько бешеные, что все предприятие никогда не выйдет в прибыль и всегда будет убыточным. Зато пафоса очень много, по крайней мере, было в самом начале. Пришла пара танкеров из США, их разгрузили с торжественной церемонией, песнями и плясками — все как полагается в любой стране, где правит карго-культ. А после этого… в лесу что-то сдохло. Теперь на арендованный за огромные деньги терминал приходят только российские танкеры с «Ямал СПГ». По нескольку судов за месяц. И почему-то я уверен, что по документам это вовсе не российский тоталитарный газ, а демократический американский — те самые пресловутые молекулы свободы. Просто американские фирмы-посредники закупают газ у России и перепродают в Литву. С приличной наценкой. И догадайтесь, кто платит эту наценку? Но я уверен, что литовскому народу объяснили, что это необходимая цена для очистки российского газа от «путинизма».

В общем, многие страны просто грабят свой народ, чтобы угодить американцам или европейцам и насолить России. Угодить получается очень хорошо, так как американцы получают хорошие прибыли, совершенно ничего не делая, а вот насолить России получается не особо — она все равно продает свой продукт по биржевой цене и имеет стабильную прибыль. В случае с Литвой эта прибыль даже больше, так как СПГ дороже трубопроводного газа.

А на днях пришли удивительные новости из Украины. Оказывается, реверсным может быть не только российский газ, а даже и… вакцина! Вы же знаете, что Венгрия закупает вакцину «Спутник V»? Часть этой вакцины Венгрия отправляет в украинское Закарпатье, где проживает большое количество этнических венгров. Своих вакцинируют. Вполне нормальная забота о своем народе, даже если часть его проживает в другой стране. И теперь в Закарпатье начали приезжать жители других регионов Украины, чтобы привиться официально запрещенной российской вакциной. Но это пока официально запрещенной. Ведь никто не знает: а вдруг Украина в недалеком будущем начнет закупать итальянскую вакцину — благородную, полную европейских ценностей? И кого будет волновать, что это все тот же «Спутник V», произведенный швейцарской компанией в Италии по российской лицензии? Специально для Украины можно и название поменять. Да и не только для Украины. Литва тоже артачится, мол, российская вакцина — это и не вакцина вовсе, а геополитическое оружие Путина, и создано только для того, чтобы нанести удар по евроатлантической солидарности. А вот если та же формула, но уже из Италии, то это полезное и прекрасное лекарство, которое будет спасать жизни. И никто не скажет, что Россия все равно будет получать отчисления с каждой произведенной дозы.

Я одного не пойму: русофобия — это такая священная корова, ради которого можно пойти на любые глупости и мерзости, или же все эти лидеры государств так люто ненавидят свой народ? Ведь это удивительно — они заставляют своих собственных граждан страдать, болеть и даже умирать без вакцины или переплачивать огромные деньги за энергоносители, лишь бы все это не имело никакого отношения к России. Но ведь все равно имеет! И деньги Россия в итоге все равно за свои продукты получает. Так в чем же смысл такой идиотской политики? Кто может это объяснить?