Башкирский строитель упал с пятиметровой высоты и погиб

Уфа, 14 марта. Работодатель пренебрег безопасностью на строительном объекте, в результате чего при падении с лесов разбился 29-летний разнорабочий.

ЧП произошло больше года назад, подозреваемый в смерти рабочего предприниматель сопротивлялся и отрицал свою вину. Он считал, что если трудовой договор не заключался, то за жизнь и здоровье своих наемных рабочих он ответственности не несет.

Погибшему было поручено возвести строительные леса, подавать строителям краску и инструменты. Однажды молодой человек оступился и потерял равновесие. Из-за отсутствия страховки и заграждений рабочий упал в технический проем с пятиметровой высоты. Полученные травмы привели к гибели.

В результате проведенного расследования Верховный суд Республики Башкортостан совместно с Трудовой инспекцией Уфимского района постановили, что работодатель будет привлечен к административной ответственности.

Ранее стало известно, что острая нехватка рабочей силы на стройках может привести к подорожанию жилых площадей по всей стране.