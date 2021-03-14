Клава Кока дебютировала в роли актрисы дубляжа иностранного мультфильма

Москва, 14 марта. Известная российская певица и блогер Клавдия Высокова (Клава Кока) похвасталась перед подписчиками в Instagram, что стала актрисой озвучки.

Певица лейбла Black Star рассказала фанатам, что записала свой голос для одного из персонажей мультфильма «100% волк». Клава Кока осталась очень довольна своим дебютом в качестве актрисы дубляжа.

«Героиня не совсем похожа на меня по типажу и характеру. Приходилось кричать, орать, быть немножко стервочкой», — поделилась звезда в Stories.

Певица также показала отрывок трейлера к мультфильму. Клавдия добавила, что австралийская анимационная картина выходит в российских кинотеатрах 8 апреля.

Лента «100% волк» получила скандальную популярность из-за участия в проекте Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Изначально продюсеры планировали, что Зотеева озвучит одного из персонажей. Однако из-за своих грубых выходок Инстасамка потеряла эту работу.

В кинопрокатной компании TenLetters сообщили, что не хотят иметь ничего общего с Зотеевой, ее роль пообещали отдать другому артисту дубляжа. Вероятно, именно Клавдия Высокова переозвучила персонажа скандалистки, на которую в последнее время обрушилась волна критики и негатива.