Пропавшая под Тверью девочка могла утонуть в Западной Двине

Тверь, 14 марта. Правоохранители заметили следы, которые ведут от места, где пропала школьница, к реке. Полиция выясняет, мог ли ребенок утонуть.

Девочка ушла кататься на горку в Андреаполе вечером и не вернулась домой. Родственники десятилетней школьницы заявили о ее пропаже в полицию, рассказали в СУ СК РФ по региону.

По факту исчезновения подростка правоохранители начали проверку. Полицейские установили, что от горки, на которой каталась ученица, цепочка следов ведет на лед реки Западная Двина и заканчивается у промоины. Однако, принадлежат ли следы девочке, пока что не известно.

Неподалеку от места происшествия также нашли ледянку, на которой каталась юная жительница города. Сейчас в работах по ее поиску задействованы более 30 человек, в том числе волонтеры.

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