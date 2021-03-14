Росстат отметил быстрые темпы роста цен на бензин в Севастополе

Севастополь, 14 марта. Федеральная служба государственной статистики зафиксировала быстрый рост стоимости бензина в Севастополе.

Информация приводится за период с 1 по 9 марта 2021 года. Розничные цены на бензин в регионе выросли на 1%, что включает Севастополь в топ-5 самых дорогих российских городов для автолюбителей. Подорожание бензина объясняется традиционным ростом оптовых цен на топливо на биржах, отмечают СМИ.

Помимо Севастополя, наиболее сильно за подотчетный период топливо подорожало в Горно-Алтайске (1,6%), Нальчике (1%), Хабаровске (1,1%) и Благовещенске (1,3%). В Москве и Санкт-Петербурге цены поднялись на 0,3% и 0,2% соответственно.

Ранее крымский видеоблогер раскрыл данные об уровне зарплат в регионе. Жители полуострова, как рассказал «СанБяу из Крыма», получают по тысяче долларов в месяц.