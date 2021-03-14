Новая украинская ракета оказалась старой советской разработкой

Москва, 14 марта. Украинская противокорабельная ракета «Нептун» поступит в распоряжение Вооруженных сил Украины к концу марта 2021 года. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Андрей Таран.

Министр утверждает, что новая ракета является «полностью украинской разработкой», которая якобы способна поражать наземные и морские цели. При этом Таран не уточняет характеристики ракеты. «Украинская разработка» является модернизированной версией советской дозвуковой маловысотной противокорабельной ракеты Х-35.

Главные достоинства украинской ракеты «Нептун» — ее простота и дешевизна производства.

«Против современных корабельных ПВО Черноморского флота эффективность такой ракеты стремится к нулю, а попадание в цель в условиях реального применения по противнику можно рассматривать, как случайное», — пишет один из пользователей Сети.

Кроме того, сомнению подвергли и заявления украинской стороны о том, что новая ракета может размещаться на кораблях и различных летательных аппаратах, потому что в настоящее время Киев не обладает авиацией и флотом.

Стоит отметить, что 12 марта 2021 года ВВС Украины потеряли боеспособный истребитель МиГ-29. На одном из украинских аэродромов пьяный офицер ВСУ не справился с управлением личного автомобиля и врезался в хвостовую часть истребителя МиГ-29, что спровоцировало пожар, который вывел самолет из строя.