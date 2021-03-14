Даниил Медведев стал победителем турнира АТР-250 в Марселе

Марсель, 14 марта. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале турнира АТР-250 с призовым фондом более 409 тысяч евро во Франции.

Россиянин Даниил Медведев в упорном матче одолел Пьер-Юга Эрбера и стал победителем турнира категории АТР-250 в Марселе. Встреча третьей ракетки мира и французского теннисиста, которая закончилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4, продолжалась 2 часа 14 минут. Медведев 13 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Турнир в Марселе должен был пройти в феврале, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его перенесли на март. Примечательно, что уже завтра Медведев впервые в карьере поднимается на второе место в мировом рейтинге, который по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович.