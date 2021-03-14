Вашингтон, 14 марта. Вашингтон ждет от президента Украины Владимира Зеленского реального разрыва экономических отношений с Россией. Такой точки зрения придерживаются американские журналисты.

Администрация президента США Джо Байдена не впечатлена показной активностью команды украинского лидера, считают представители СМИ. По их словам, Зеленский должен продемонстрировать «большую приверженность борьбе».

Журналисты выразили мнение, что Байден может «решительно продвинуть» стремление Киева присоединиться к Западу.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник ранее объяснил, почему Соединенные Штаты игнорируют Зеленского.