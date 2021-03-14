Профсоюзы намерены добиваться введения прогрессивной шкалы НДФЛ

Москва, 14 марта. Стране стоит активнее продвигаться к прогрессивной шкале НДФЛ, уверен заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Данная мера подразумевает ощутимо более высокий процент налога для существенно более богатых людей. Шершуков напомнил, что профсоюзы говорили о прогрессивной шкале еще раньше, чем глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик ранее в своем Telegram-канале предложил ввести в России увеличенную ставку налога для «подозрительно богатых» россиян. Так он ответил на предложение Минтруда РФ сократить детские пособия для «подозрительно бедных» семей, которые имеют низкий доход, при этом обладая существенным имуществом.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц до 15% для граждан, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год.

Россиян, зарабатывающих на рекламе в соцсетях и видеохостингах, могут обязать уплачивать НДФЛ. Компания Google может ввести соответствующее нововведение в июне текущего года. Налогом будет облагаться доход, который россиянин получает от просмотров с территории США.