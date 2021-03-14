В NI рассказали, почему никто не хочет сражаться против российской «Арматы»

Вашингтон, 14 марта. России удалось создать новейший танк, с которым никто не хочет сталкиваться в бою, уверены американские аналитики.

Российский основной боевой танк (ОБТ) Т-14 «Армата», созданный специалистами Уралвагонзавода (УВЗ), впервые был показан широкой публике в ходе парада Победы на Красной площади в Москве в 2015 году. Об этом напомнил военный эксперт Питер Сучиу в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По словам эксперта, эта машина сильно отличается от других танков, состоящих на вооружении ВС РФ и представляющих собой наследие советской эпохи, и является чем-то совершенно новым.

Угловатые формы корпуса и башни «Арматы» не похожи на очертания машин, разработанных в СССР, считает аналитик. Он уточнил, что силуэт Т-14 сопоставим с современными танками западного производства. Кроме того, в конструкции образца используются семь пар катков, а не шесть, что было характерно для предыдущих танков Советского Союза и России, добавил он.

Одним из инновационных решений, примененных инженерами при проектировании машины, стала необитаемая башня со 125-миллиметровым гладкоствольным орудием и автоматом заряжания, уверен Сучиу. Боезапас танка составляет 45 снарядов. Помимо этого, «Армата» может вести огонь и управляемыми ракетами, наведение которых осуществляется при помощи лазерного целеуказателя. В перспективе на Т-14 будет установлена 152-миллиметровая пушка. Также есть возможность использования 12,7-миллиметрового пулемета «Корд» или 7,62-миллиметрового пулемета ПКТМ.

Экипаж танка состоит из командира, механика-водителя и наводчика, пишет Сучиу. Он напомнил, что военнослужащие размещаются внутри Т-14 в специальной изолированной бронекапсуле, обеспечивающей высокий уровень защиты танкистов. Причем каждый солдат может беспрепятственно эвакуироваться из машины в случае необходимости через персональный люк.

Броня «Арматы» выполнена из стали, керамики и композитных материалов, уточнил аналитик. Кроме того, Т-14 оборудован комплексами активной и динамической защиты. Автор статьи упомянул и продвинутые прицельные приспособления с тепловизорами и лазерными дальномерами. Причем прицел, предназначенный для командира, дает ему 360-градусный обзор.

Мощность газотурбинной силовой установки танка составляет полторы тысячи лошадиных сил, а КПП «Арматы» имеет восемь передач, отметил журналист. По его словам, Т-14 способен разгоняться до впечатляющих 90 километров в час.

Ранее представители Уралвагонзавода заявили, что танки Т-14 «Армата» пройдут в парадном строю по Красной площади 9 мая этого года, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.